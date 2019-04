Chiude l'impianto di compostaggio di Catania, differenziata rivoluzionata ad Agrigento

L'ultima volta, in ordine di tempo, era accaduto lo scorso metà marzo. A partire da oggi - e non è chiaro nemmeno per quanto tempo - resterà chiuso per manutenzione l'impianto di compostaggio «Raco» di Catania, dove conferiscono quasi tutti i Comuni Agrigentini.

Sarà necessario, seppur temporaneamente, riorganizzare la raccolta differenziata. Ed è proprio questo che, nelle ultime ore, stavano cercando di fare più amministrazioni comunali. Il tutto, naturalmente, per evitare i disagi nel conferimento e per scongiurare che centri e periferie si trasformino in discariche a cielo aperto.

Ad Agrigento - secondo quanto ha comunicato l'assessore comunale all'Ecologia, Nello Hamel, - proprio a causa dell'improvvisa chiusura degli impianti, oggi, si raccoglierà solo la frazione umida. «In modo da potere velocizzare al massimo il servizio e consentire il rapido smaltimento del prodotto organico - ha spiegato l'assessore Hamel - . La raccolta della carta viene quindi spostata a mercoledì. Si tratta di una scelta obbligata - afferma l'assessore Hamel - per cause di forza maggiore».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

