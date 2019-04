Licata, scattano i divieti di balneazione: ecco dove sarà vietato fare il bagno

In vista della stagione balneare sono stati individuati i tratti di costa ricadenti nel territorio comunale di Licata in cui sarà vietato fare il bagno. Il divieto di balneazione, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è stato disposto nella zona ricadente nei 200 metri a destra e 300 metri a sinistra della foce del fiume Salso, perché interessata da inquinamento, nell'area portuale di Licata, per un tratto di 1800 metri e al porto turistico Marina di Cala del Sole per un tratto lungo 322 metri, per motivi diversi e di sicurezza.

Il Dipartimento Lavori Pubblici è stato incaricato di predisporre l'apposizione di idonei segnali di «Divieto di balneazione e pesca e di utilizzo delle acque di mare a qualsiasi scopo per motivi igienico -sanitari».

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE