Canicattì, differenziata e disagi: nuovi roghi di rifiuti per strada

Rifiuti in fiamme a Canicattì dopo i disservizi creati dalla mancanza di uomini e mezzi per garantire il puntuale ritiro dei rifiuti «porta a porta». Da alcuni giorni, molto probabilmente gli stessi soggetti che abbandonano senza senso civico in strada i propri rifiuti hanno iniziato a dargli fuoco aumentando i già gravi problemi che i cittadini sono costretti a subire.

Gli incendi, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, non sono relegati solo al centro storico e neanche alle periferie che sono ormai discariche maleodoranti. I piromani sono entrati in azione anche nelle campagne circostanti la città.

