Un addetto allo sportello di un ufficio di posta privata, in via Belgio a Canicattì, in provincia di Agrigento, è stato ferito al volto con un taglierino da un rapinatore, che con due complici ha portato via 500 euro e il borsello di un dipendente.

In corso le indagini dei carabinieri.

