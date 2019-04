Tumori al colon retto, nell'Agrigentino oltre 900 nuovi casi

È molto alta l'incidenza del tumore al colon retto nell'Agrigentino. Secondo gli ultimi dati epidemiologici forniti dal registro tumori della provincia di Agrigento, si sono registrati 937 nuovi casi di tumori del colon retto: 520 nei maschi e 417 nelle femmine.

In ordine di frequenza il tumore del colon retto resta al secondo posto tra i tumori diagnosticati in entrambi i sessi con una età media di incidenza pari a 71 anni per i maschi e 70 anni nelle femmine. Grazie al programma di screening (sangue occulto nelle feci, colonscopia) che in provincia di Agrigento è attivo dal 2012, è aumentata la diagnosi precoce del tumore del colon retto dei suoi precursori: i polipi, migliorando di conseguenza la sopravvivenza media dei pazienti.

Del tumore del colon retto si è discusso durante due distinte iniziative che si sono svolte ad Agrigento e a Canicattì. Ad Agrigento, all'hotel della Valle, sono intervenuti provenienti da tutta Italia, che hanno messo a confronto i registri tumori delle rispettive regioni (Veneto, Campania, Lazio e Toscana).

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

