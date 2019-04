Agrigento, Viale della Vittoria invaso dagli ambulanti abusivi: è polemica

Viale della Vittoria invaso dagli ambulanti e da bancarelle abusive. A documentare gli abusi è Giuseppe Di Rosa, coordinatore del movimento "Mani libere" che ha puntato il dito contro la concorrenza sleale nei confronti dei commercianti che pagano le tasse.

"L'amministrazione comunale era arrivata ad autorizzare con proprio atto ufficiale 'un mercato etnico' (non si fa più da un po' di tempo ormai ndr.) che poi alla fine si era rivelato nei fatti un mercato di 'merce contraffatta di dubbia provenienza' presso l'area dell'ex eliporto di San Leone - ha scritto, ieri, Di Rosa - . La stessa San Leone più che una località turistica sembra una ‘casbah' e nessuno fa nulla salvo poi perseguitare il nulla. Il centro cittadino, tra la via Atenea, Porta di Ponte, i portici della ex Ovs (a due passi dagli uffici di Prefettura e Questura) e il viale Della Vittoria sembrano un ‘iper mercato del contraffatto' - prosegue Di Rosa - senza che nessuno faccia nulla, tranne sporadiche volte in cui qualcuno alza la voce ed evidenzia il problema".

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE