Sciacca, la casa albergo per anziani è pronta...ma rimane chiusa

«Noi siamo pronti ad avviare l'attività, aspettiamo da un anno e mezzo, ma dal Comune non riceviamo risposte. Dallo scorso mese di gennaio il silenzio è diventato totale». Marco Mustacchia, a capo della cooperativa Arcobaleno, alla quale è stata affidata la casa albergo per anziani di contrada Perriera, rompe il silenzio e dice la sua sulla vicenda. «Abbiamo partecipato a un bando - afferma - e avremmo voluto realizzare nella casa albergo anche altre attività, non solo per gli anziani, ma pure per i disabili, per le donne in condizioni di difficoltà, per i minori.

Questo era previsto dal bando, mentre il decreto di finanziamento non lo consentiva limitando l'attività soltanto a casa albergo per anziani. E noi siamo pronti, ma che ce lo lascino fare. Il Comune ci deve circa un milione e 600 mila euro, gran parte dei quali fondi ministeriali, per servizi che svolgiamo.

Adesso non riusciamo ad avviare quest'attività. Il tutto potrebbe comportare, a breve, difficoltà a mantenere in servizio il personale che opera con noi, un centinaio di unità. E questo rallenta anche l'immissione in servizio di una ventina di unità - aggiunge Mustacchia - che vogliamo destinare soltanto alla casa albergo per anziani». I lavori della casa albergo per anziani sono stati completati nel 2016, ma a distanza di tre anni la struttura rimane ancora deserta. «E non bisogna dimenticare - afferma Mustacchia - che per aprirla necessita un investimento di circa 200 mila euro che noi siamo disposti ad affrontare e circa sei mesi di lavori».

