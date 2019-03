Tragico incidente tra Campobello di Licata e Ravanusa: morta una coppia di giovani, donna in gravi condizioni

Due vittime in un incidente sulla strada statale, nei pressi di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. A scontrarsi una Ford Fiesta e una Fiat Panda.

Due persone sono morte nel terribile impatto, mentre una donna è in gravissime condizioni. In azione i vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere dell’auto. Le vittime sono Ylenia Giurdanella di 20 anni e Salvatore Calafato, 23 anni, entrambi di Ravanusa. La tragedia poco dopo le 11, lungo la strada statale 557, all'altezza del chilometro 2,5.

A scontrarsi, per cause ancora non chiare, sono state una Ford Fiesta e una Fiat Panda. Il ragazzo e la ragazza che viaggiavano

sulla Ford Fiesta sono deceduti sul colpo.

Tragico incidente tra Campobello di Licata e Ravanusa, le foto delle vittime e dello schianto fatale Incidente mortale sulla strada statale 557 “Di Campobello di Licata“ E’ avvenuto tra tra Campobello e Ravanusa Due persone hanno perso la vita Il traffico è provvisoriamente bloccato Uno dei corpi Il luogo dello schianto fatale L’auto a pezzi A perdere la vita Salvatore Calafato e Ylenia Giurdanella Salvatore Calafato e Ylenia Giurdanella Salvatore Calafato e Ylenia Giurdanella Ylenia Giurdanella, una delle due vittime

La donna che era alla guida della Fiat Panda è rimasta incastrata fra le lamiere dell’utilitaria ed è stata tirata fuori dai vigili del fuoco. La donna: 41 anni di Campobello di Licata è in gravissime condizioni ed è stata già ricoverata all’ospedale «Barone Lombardo» di Canicattì. Indagano i carabinieri.

