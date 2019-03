Operazione "Movida sicura" ad Agrigento, chiusi due locali

Una vera e propria task force ad Agrigento, schierata sul campo, è riuscita a mettere a segno servizi di prevenzione e ispezione mirate ad alcuni locali. Sono state sequestrate così un paio di dosi di hashish e segnalati alla Prefettura i giovani che ne erano in possesso. Denunce e multe per circa 30 mila euro e scovati cinque lavoratori in nero.

Una trentina i carabinieri piazzati in vari angoli della città, soprattutto nelle zone critiche del centro storico. In poche ore sono state identificate cento persone ed elevate decine di sanzioni per il mancato rispetto del codice della strada.

