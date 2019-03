Sequestrata struttura abusiva vicino alla riserva di Torre Salsa a Montallegro: denunciato 67enne

È stata sequestrata una struttura abusiva in legno vicino alla Riserva naturale orientata di Torre Salsa. I carabinieri hanno denunciato il responsabile, un pensionato di 67 anni.

La struttura si trova nel comune di Montallegro, sulla strada provinciale 75, vicino alla riserva naturale di Torre Salsa, area naturale protetta istituita nel 2000 dalla Regione Siciliana ed affidata in gestione al Wwf Italia.

I carabinieri si sono accorti dell’insolita presenza di una struttura di legno, ampia circa 16 metri quadrati, dove hanno sorpreso e colto sul fatto il proprietario di un fondo, mentre stava realizzando e completando la citata struttura in legno.

Durante le verifiche, è emerso che sul posto erano state effettuate anche delle operazioni di sbancamento, di circa 260 metri quadri di terreno. Inoltre, il proprietario del fondo, un 67 enne originario di Ribera, non era in possesso di alcun permesso per poter realizzare la struttura in questione, in un’area peraltro soggetta al vincolo anti-sismico.

