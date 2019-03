Sambuca, in centomila si sono informati per le case a un euro

Scadrà il primo aprile prossimo il bando per le case a un euro. Sedici le abitazioni che il Comune ha messo in vendita per le quali sono arrivate decine di migliaia di richieste. Complessivamente, le richieste informative sono state oltre centomila. Le offerte, con ogni probabilità, saranno assai meno, ma sempre un numero considerevole.

«Non passa giorno - dice il vicesindaco e assessore alla cultura, Giuseppe Cacioppo - che non arrivano a Sambuca tecnici da tutto il mondo. In questi giorni sono arrivati un architetto lituano e uno cinese». «E ci sono un'altra quindicina di case che vogliamo acquisire al patrimonio comunale - dice il sindaco, Leo Ciaccio - e tutto un mercato immobiliare che certamente si svilupperà con protagonisti i privati proprietari di case a Sambuca».

Il martedì e il venerdì, alle 10, recandosi al Comune di Sambuca, è possibile prendere visione della documentazione riguardante le case in vendita a un euro ed essere accompagnati all'interno delle strutture. Il Comune di Sambuca ha dovuto ricorrere a un avviso pubblico per dare questa e altre informazioni agli interessati perché la notizia, che ha fatto il giro del mondo, sta intasando le linee telefoniche del municipio.

