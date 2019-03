Mandorlo in Fiore, viabilità rivoluzionata ad Agrigento

Viabilità cittadina rivoluzionata per l'ultimo giorno del Mandorlo in Fiore. Le aree di parcheggio consigliate per auto sono: vie Cicerone, Papa Luciani, San Vito, De Gasperi, Plebis Rea, XXV Aprile, via Acrone parcheggio Rfi, via Empedocle, parcheggio pluriplano.

Gli autobus turistici si fermeranno al viale Sicilia, a Fontanelle; via Parco Mediterraneo, a Villaseta; piazzale Caratozzolo e via Magellano, a San Leone. Tutte queste zone saranno collegate con il centro e con la Valle dei Templi da dei bus navetta con partenza da Fontanelle, Villaseta e Villaggio Peruzzo. Le navette saranno attive dalle 8.30 alle 20.30 e i treni sono in movimento dalle 7.40 del mattino.

