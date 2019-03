Agrigento, per il "Mandorlo in Fiore" si sfilerà in via Atenea

I commercianti vincono il braccio di ferro con gli organizzatori. Così come questa sera per la fiaccolata, anche la domenica del Mandorlo in fiore non subirà stravolgimenti di programma. La sfilata conclusiva come da tradizione avrà come punto di partenza Piazza Pirandello, per poi attraversare la via Atenea, Porta di Ponte, piazzale Aldo Moro e il Viale della Vittoria.

La notizia era nell'aria, ma l'ufficialità è arrivata solo ieri mattina quando il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha dato il proprio «via libera» alla possibilità che la sfilata attraversi la via principale della città. Una conclusione che è arrivata al termine di una seduta a cui tra gli altri, hanno preso parte i rappresentanti del Parco

Archeologico da sempre promotore di un percorso diverso. A tornare sui suoi passi è stato il sindaco di Agrigento Calogero Firetto. Se in un primo momento il primo cittadino aveva sostenuto la proposta degli organizzatori, nei giorni scorsi, probabilmente incalzato dalle polemiche di questi giorni ha palesato la propria contrarietà al cambiamento di percorso. Ovviamente il sindaco di Agrigento ha dovuto prendersi le proprie responsabilità.

