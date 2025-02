Le divise realizzate per il film «L'abbaglio» donate al museo del Tricolore di Comitini

Alcune divise e costumi garibaldini utilizzati dagli attori per la realizzazione de "L'abbaglio», il film diretto da Roberto Andò con fra gli altri gli attori Salvo Ficarra, Valentino Picone e Toni Servillo, sono state donate dal produttore cinematografico Angelo Barbagallo al museo del Tricolore di Comitini. Si tratta delle uniformi utilizzate dai Mille guidati da Giuseppe Garibaldi, durante lo sbarco in Sicilia e nelle battaglie contro i Borboni per l’Unità d’Italia.

«Il nostro museo - dice il sindaco Luigi Nigrelli - si arricchisce di nuovi reperti per offrire al visitatore una descrizione più attendibile del periodo storico risorgimentale. Siamo grati al produttore per la donazione e speriamo di poterlo ospitare a Comitini insieme a Ficarra e Picone che ci hanno aiutato tantissimo a raggiungere questo obiettivo».

Il museo del Tricolore è stato inaugurato lo scorso 4 novembre, pochi giorni fa è stato ripreso dalle telecamere della Rai nel corso di una diretta. «Nei prossimi giorni - aggiunge Nigrelli - il museo si arricchirà di una medaglia d’argento conferita ai partecipanti alla Guerra d’indipendenza».