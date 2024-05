«L'Abbaglio», continuano le riprese del film di Robertò Andò: si cercano comparse in provincia di Agrigento

Casting in provincia di Agrigento per il film L'Abbaglio del regista palermitano Roberto Andò, reduce dal successo e dai riconoscimenti de La stranezza. Dopo aver girato le scene in provincia di Trapani e a Palermo (nella foto, una scena girata a Bellolampo), adesso il cast, con Tony Servillo, Ficarra e Picone, si sposta a Caltabellotta. Nel film si racconta l’epopea dei Mille in Sicilia nella seconda metà dell’Ottocento.

Come partecipare al casting

La produzione sta cercando dei figuranti che risiedono in tutta la provincia di Agrigento ed è possibile candidarsi inviando una mail a [email protected] contenente i dati anagrafici, una fotografia in primo piano e un’altra foto a figura intera, rigorosamente su sfondo neutro, senza occhiali o accessori vari. Inoltre la foto non deve essere scontornata e non verranno considerate le candidature con materiale fotografico diverso da quello richiesto. Nella mail è obbligatorio indicare nome, cognome, età, taglia pantalone, taglia giacca, altezza, numero di scarpe, comune di residenza e numero di telefono.