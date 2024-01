Dopo il duplice delitto il regista Mortelliti scrive al sindaco: «Non cambierò il titolo del mio film: Le donne di Naro»

Il regista Rocco Mortelliti ha scritto una lettera al sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, dopo il duplice omicidio del 5 gennaio. Mortelliti nel 2012 scelse proprio la «Fulgentissima» come set per il film «La scomparsa di Patò» scritto a quattro mani con Andrea Camilleri.

«Due donne sono state barbaramente uccise. Perché l’uomo uccide la donna? Non riesco a darmi una risposta. Basso livello di istruzione? Aver subito violenza da bambino? Aver assistito a scene di violenza familiare? Le domande - scrive Mortelliti - potrebbero continuare, nessuna risposta riesce a giustificare un crimine efferato che si consuma quasi ogni giorno. Tutto ciò non è più tollerabile».

«Proprio a Naro vorrei realizzare un secondo film che guarda caso si intitola "Le donne di Naro", non cambierò titolo perché non voglio farmi condizionare da crimini e criminali che non hanno alcun rispetto per la vita», ha aggiunto Mortelliti che si dice addolorato per la città e vicino alla sindaca Brandara.