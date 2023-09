Agrigento, ciak si gira: Michele Placido cerca comparse per il suo film su Pirandello

La provincia di Agrigento si trasformerà presto in set cinematografico. E parte anche il casting: si cercano comparse per il nuovo film di Michele Placido su Luigi Pirandello, tratto dal libro ”Il gioco delle parti. Vita straordinaria di Luigi Pirandello”, dello scrittore e giornalista agrigentino Matteo Collura. Il titolo della pellicola sarà "Eterno visionario" ed è prodotto da Goldenart, GapBusters, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno di Sicilia Film Commission. Il casting è aperto a uomini e donne tra i trenta e i settant'anni residenti in provincia di Agrigento.

Ecco i requisiti richiesti: non avere tatuaggi evidenti, chirurgia plastica o ritocchi evidenti, sopracciglia tatuate, unghie ricostruite, doppi tagli o tagli di capelli moderni. Le donne devono essere senza shatush o meches, né capelli troppo lunghi, al massimo fino alle spalle. Per partecipare ci si deve presentare al Teatro Pirandello di Agrigento dal 2 al 4 ottobre dalle 9.30 alle 17.30. Ai selezionati è richiesta la piena disponibilità lavorativa per un massimo di quattro giorni dell’ultima settimana di ottobre. Per avere ulteriori scrivere al numero 320 9197925 o inviare una mail a: [email protected].