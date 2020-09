"Sciacca Film Fest", al via la XIII edizione tra cortometraggi e documentari

Prende il via la XIII edizione dello "Sciacca Film Fest". In programma 20 cortometraggi, 5 documentari e 10 corti d’animazione, da domani al 13 settembre alla Multisala Badia Grande di Sciacca, in provincia di Agrigento.

"Un’edizione diversa rispetto al passato - ha detto il direttore artistico Nino Sabella - condizionata dalle misure anti covid. Da qui - ha aggiunto - la scelta di effettuare tutte le proiezioni all’aperto. Il tema di quest’anno del nostro concorso - ha concluso - è la voglia di abbattere le barriere, come simboleggiato dalla foto di un muro che ha una grossa crepa al centro».

Ospite d’onore dello «Sciacca Film Fest» sarà il regista Aurelio Grimaldi, che presenterà «Il delitto Mattarella», il film uscito nei mesi scorsi che ricostruisce le fasi immediatamente precedenti all’omicidio del presidente della Regione avvenuto il 6 gennaio del 1980. La proiezione del film è in programma venerdì.

«Il delitto Mattarella» è anche un libro, di cui lo stesso Grimaldi è autore, e che sarà presentato giovedì sera.

