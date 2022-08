Colpo del Licata: preso l'attaccante ivoriano Adamzaki Ouattara

Colpo di mercato per il Licata Calcio. La società gialloblu si è assicurata le prestazioni sportive di Adamzaki Ouattara. Classe '98, nazionalità ivoriana, altezza 1,88, l’attaccante (punta centrale) la scorsa stagione ha vestito la maglia del Lavello dove, in D, ha totalizzato 33 presenze e realizzato 6 reti. Soddisfazione da parte dei massimi dirigenti Enrico Massimino e Alfonso Di Benedetto. «Siamo veramente felici - dice Di Benedetto - di aver raggiunto l'accordo con Adamzaki. Si tratta di un giocatore che in questa categoria può fare la differenza. Stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva e per arrivare pronti all'inizio di stagione».

Decisivo il lavoro del ds Giovanni Martello, che subito dopo aver ricevuto l’ok dai vertici della dirigenza licatese, è riuscito a strapparlo alla concorrenza di altre società. Adamzaki Ouattara si trova già in ritiro con la squadra a Troina e si è subito messo a disposizione di mister Pippo Romano. Per lui si tratta di un ritorno in Sicilia, dove aveva già vestito la maglia dell’Acireale e della Sancataldese. Adamzaki Ouattara ha militato anche nel Prato e nel Taranto.

