Akragas, Castronovo pronto a stupire ancora sul mercato

L'Akragas torna al lavoro. Le brevi vacanze concesse dal tecnico Corrado Mutolo in occasione del ferragosto sono terminate e tutta la squadra si ritroverà questo pomeriggio presso il campo sportivo di Fontanelle per riprendere la preparazione.

Il mister avrà a disposizione tutti i suoi giocatori e al gruppo si aggregherà anche il portiere Paterniti. La rosa è ancora in costruzione. Tanti i profili ancora da valutare e tanti altri sono sotto la lente d'ingrandimento del direttore sportivo Ernesto Russello che ha proseguito il suo lavoro anche sotto l'ombrellone.

La società, però, non ha fretta di chiudere in tempi rapidissimi. L'obiettivo che ci si è posti è importante, si punta decisamente in alto e, per definire alcune trattative, occorre tempo.

