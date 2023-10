Niente tifosi dell'Acireale per la trasferta di Licata, arriva il divieto della prefettura

Niente trasferta a Licata per i tifosi dell'Acireale. A disporre il divieto, a seguito delle determinazioni dell'Osservatorio, è stato il prefetto di Agrigento Filippo Romano.

Dunque i supporters della squadra catanese non potranno seguire la propria squadra nella trasferta contro gli agrigentini e non potranno comprare i biglietti per l'impianto di Ravanusa, dove è in programma la partita Licata-Acireale, valida per il campionato di serie D, girone I.

La questura di Agrigento ha già predisposto un servizio d'ordine in modo tale da assicurarsi che la trasferta dell'Acireale non sia seguita da nessun tifoso proveniente dalla provincia di Catania. Se mai dovessero esserci, saranno allontanati. Qualche giorno fa c'erano stati scontri a Siracusa tra i tifosi dei padroni di casa e alcuni ultras dell'Acireale, avvenuti comunque fuori dallo stadio.