Derby ad alta quota fra Akragas e Trapani, il Siracusa sul campo della Reggina

Quinta giornata nel girone I della Serie D con il derby dell’Esseneto tra Akragas e Trapani che sarà la partita clou con i biancazzurri reduci da tre successi consecutivi che sognano di fare lo sgambetto alla corazzata granata (ancora a punteggio pieno con una gara in meno giocata), che sarà priva del tedesco Kragl.

Derby che si preannuncia caldissimo con diverse centinaia di tifosi che da Trapani raggiungeranno Agrigento. «Dobbiamo affrontare la gara con umiltà – dichiara il tecnico biancazzurro Marco Coppa (nella foto) – e con tantissima attenzione, senza nessun calo di concentrazione, perché affrontiamo la squadra più forte del girone, quella che deve ambire alla vittoria. Però la partita inizia da 0-0 e non vogliamo essere la vittima di nessuno».

Sulla sponda granata il tecnico Torrisi prova a tenere alta la tensione: «Sarà una partita dal coefficiente altissimo di difficoltà contro una squadra in salute che non subisce gol da tre giornate. Giocheremo in trasferta un derby in uno stadio caldo e anche se con tanti tifosi al seguito sarà una partita complicata».

La capolista Siracusa, che a 10 punti precede di una lunghezza proprio Trapani ed Akragas, oltre alla Vibonese, sarà di scena al Granillo contro la nuova Reggina, la LFA Reggio Calabria, nell’altro big match della giornata. Prova di maturità per gli aretusei chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere in queste prime giornate: «Sappiamo di incontrare una squadra importante e di qualità – rivela il tecnico Cacciola – consapevoli di andare a giocare in uno stadio di altre categorie, per cui dobbiamo essere bravi sia nell’atteggiamento tecnico e tattico ma soprattutto nella gestione mentale della gara».

Altro derby importante quello in scena al Mazzola tra la Sancataldese, in ripresa dopo il successo di Portici, ed il Licata, tra le rivelazioni di inizio stagione. Fiducioso il tecnico gialloblù Pippo Romano: «Partita importante, un derby molto sentito tra le tifoserie, sicuramente andremo a fare la nostra partita per portare punti a casa». Derby casalingo anche per il Canicattì che ospita il Santagata al Saraceno di Ravanusa. Completano il programma le sfide Acireale-San Luca, Igea Virtus-Portici, Locri-Gioiese, Real Casalnuovo-Ragusa e Vibonese-Castrovillari, riposa il Lamezia Terme.