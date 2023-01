Il Licata calcio in lutto, è morto l'ex allenatore Pippo Bifarelli: il cordoglio dei tifosi

Calcio dell'Agrigentino in lutto. E' morto Pippo Bifarelli, palermitano d’origine ma licatese d’adozione, calciatore e allenatore del Licata Calcio a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Un vero gentiluomo del pallone, rispettato da tutti e amato da praticamente tutti i suoi ex giocatori.

“Sei stato un padre per tutti i tuoi giocatori – ha scritto Piero Giugno, attaccante della squadra di quegli anni su Facebook – del Licata Calcio, riposa in pace mister Bifarelli”.

“Angelo costa ,ex ds Licata Calcio, oggi talent scout calcio africano – si legge in una nota – porge le più sentite condoglianze alla famiglia Bifarelli per la scomparsa del proprio caro, uomo di sport e appassionato, ma soprattutto un grande sportivo. Per chi ti ha conosciuto resterai un grande conoscitore di sport e di talenti, buon viaggio maestro”.

© Riproduzione riservata