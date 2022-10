Enna agguantato al 97' dal Misilmeri, l'Akragas domina a Sciacca (4-0) e balza da sola in vetta

L'Akragas continua con passo sicuro e conquista la vetta solitaria del campionato di Eccellenza siciliana, girone A. La squadra agrigentina ha vinto per 4-0 il derby con lo Sciacca, senza timore alcuno per uno stadio pieno di passione per i verdenero. Garufo, Pavisich, Baio e Scozzari i quattro assi del poker akragantino. Con 16 punti in 6 partite, l'Akragas stacca di due punti l'Enna, che solo al 7' di recupero è stato agguantato da una mai doma Don Carlo Misilmeri (1-1 il risultato finale della gara giocata sul campo dei palermitani), terza in classifica a 12 punti assieme alla Mazarese, al Pro Favara e allo stesso Sciacca.

