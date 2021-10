L'Akragas perde a Castellammare e scivola al terzo posto

Il Castellammare infligge la prima battuta d’arresto alla capolista Akragas. Il big match dell’ottava giornata del Campionato di Eccellenza finisce 3-2 per i padroni di casa. Ospiti in vantaggio al 33’ minuto grazie a Costantino e ripresi, al 44’ dalla rete dell’ex Pirrone. Nella ripresa, l’Akragas torna in vantaggio al 10’ grazie al capitano Alfonso Cipolla ma vengono ancora una volta raggiunti al 25’ su calcio di rigore trasformato da Cardinale.

Al 40’ Messina firma la rete del successo. La vittoria permette alla squadra di Mione di agganciare proprio l’Akragas scivolata al terzo posto in classifica.

© Riproduzione riservata