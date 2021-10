Eccellenza, domani si gioca il recupero Akragas-Casteltermini rinviato per maltempo

Si giocherà domani alle 15.30 allo stadio Esseneto di Agrigento, la sfida tra l'Akragas e il Casteltermini rinviato domenica scorsa a causa dell'allerta meteo che ha colpito l'Agrigentino. E' la settima giornata e i biancoazzurri sono obbligati a vincere per agguantare in vetta al campionato il Canicattì e la Mazarese, che hanno vinto i loro rispettivi incontri nel turno di domenica scorsa. L'Akragas è in grande forma e confida anche sulla numerosa presenza dei tifosi per cercare di battere il Casteltermini. E' ancora possibile acquistare i biglietti oggi pomeriggio dalle ore 15:30 alle 19:30 presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento e domani, giorno della partita, dalle ore 9 alle ore 13, sempre presso la segreteria dello stadio Esseneto.

Il tecnico Anastasi convoca 22 calciatori

L'allenatore dell’Akragas Giuseppe Anastasi ha convocato 22 calciatori per la partita contro il Casteltermini.

Ecco la lista dei convocati: Portieri: Di Carlo, Dome; Difensori: Punzi, Cipolla, Biancola, Ferrigno, Tuniz, Baio, Buonocore, Yoboua; Centrocampisti: Giuffrida, Lavardera, Piyuka, Treppiedi, Costantino, Maiorano, Taormina

Attaccanti: Gambino, Lucas Corner, Leonardi, Silvano, Prestia.

