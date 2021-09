Nuovo acquisto per l'Akragas: arriva il centrocampista salernitano Stefano Maiorano

Nuovo acquisto per la società dell’Akragas, che ha annunciato di aver ingaggiato il centrocampista Stefano Maiorano. Classe 1986, Maiorano è originario di Salerno.

Il giocatore vanta 158 presenze in serie D, 195 apparizioni in serie C e 10 gol messi a segno. Considerato il "top player per il campionato di Eccellenza", dal 2004 al 2009 ha vissuto anni anni fondamentali a Sorrento, con la quale ha messo a segno 115 presenze e quattro reti.

Ha anche giocato nel Messina e ultimamente - nella stagione 2019/2020 - è stato trasferito al Biancavilla. "Talento, esperienza, tecnica e qualità, fanno di Maiorano un elemento importante già a disposizione di mister Giuseppe Anastasi - si legge in una nota - dopo la firma sulla lista e la foto di rito con la nuova maglia akragantina e la stretta di mano con il direttore sportivo Giuseppe Cammarata".

