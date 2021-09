All'Akragas arriva l'attaccante catanese Giovanni Leonardi

Ingaggiato dall’Akragas l'attaccante catanese Giovanni Leonardi, classe 2001. Ex giocatore del Biancavilla del campionato di Serie D, il giovane centravanti ha indossato in precedenza anche le maglie di Corigliano, Roccella, Palmese e Sancataldese.

Le caratteristiche fisiche di Leonardi gli permettono di giocare esterno alto d’attacco o seconda punta. Dopo la firma, Leonardi ha posato per la foto di rito con il direttore sportivo Giuseppe Cammarata. Subito dopo è sceso in campo per il primo allenamento.

