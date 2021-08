Akragas, ingaggiato il centrocampista Ivan La Vardera

La Società Akragas comunica di aver perfezionato l'ingaggio del centrocampista Ivan La Vardera classe 1999, ex Marina di Ragusa nel campionato di Serie D.

La Vardera è originario di Misilmeri ed è cresciuto calcisticamente nella Polisportiva Calcio Sicilia. Ha giocato nel Città di Scordia in Eccellenza, nel Città di Gela e nel Marsala in Serie D. Nel recente passato ha indossato la maglia della Nissa in Eccellenza. Ivan La Vardera ha firmato oggi pomeriggio la lista in presenza della Presidente Sonia Giordano e del Direttore sportivo Giuseppe Cammarata (nella foto con La Vardera).

© Riproduzione riservata