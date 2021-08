Colpo di mercato per l'Akragas, in attacco arriva lo svedese Lukas Lindholm Corner

L’Akragas piazza un sensazionale colpo di mercato per rafforzare il reparto offensivo della squadra e renderla più competitiva nel prossimo campionato di Eccellenza, girone A. In attacco arriva lo svedese Lukas Lindholm Corner.

Il direttore sportivo Giuseppe Cammarata è riuscito a strappare alla concorrenza di molte squadre, anche di categoria superiore, l’attaccante svedese Lukas Lindholm Corner classe 1999, alto un metro e 88 centimetri. Lukas, nonostante la sua giovane età, è un centravanti formidabile e potente fisicamente.

Lo scorso anno era a Siracusa, poi durante il Covid si è trasferito in Svezia per giocare con lo Stenungsunds IF, squadra della “Division II” svedese. Nella stagione 2019/2020 ha indossato la maglia dell’Europa Point FC nella Lega Nazionale di Gibilterra. Nella stagione 2018/2019 ha giocato nel campionato svedese “Division II” con la formazione del Savedalens.

© Riproduzione riservata