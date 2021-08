Svolta nell'Akragas, fuori i soci di minoranza. Giordano rassicura: "In arrivo nuovi importanti sponsor"

Svolta nella società dell'Akragas: sono ufficialmente fuori i soci di minoranza. La Presidente Sonia Giordano annuncia che il progetto di rilancio del calcio akragantino prosegue con l'ingresso in società di nuovi imprenditori.

Giordano rassicura i tifosi: "L'Akragas avrà un futuro roseo e con persone disposte ad investire ed aiutare economicamente il club. In arrivo vi sono anche nuovi e importanti sponsor".

La prossima settimana sarà indetta una conferenza stampa dove verrà presentato il nuovo assetto societario: "I tifosi dell’Akragas meritano sempre trasparenza e, sopratutto, verità che evidentemente non appartiene a tutti".

Intanto continuano le operazioni di rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione di Eccellenza da parte dell'Asd Akragas 2018 che conferma i due giovani talenti pronti a dare il proprio contributo. Si tratta di Patrick Candela, esterno di centrocampo classe 2002, originario di Casale Monferrato ma residente a Roccapalumba, in provincia di Palermo e di Bernardo Baio, terzino destro classe 2003, originario di Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento.

I due giovani sono stati spesso impiegati, durante la scorsa stagione, nell'undici titolare anche in partite di un certo spessore agonistico e con ottimi risultati.

