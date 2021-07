Akragas, al capitano Gambino il premio AM Sport Award come migliore attaccante

Giuseppe Gambino, centravanti e capitano dell'Akragas, ha ricevuto il premio AM Sport Award "Sergio Granata" come miglior attaccante dello scorso campionato di Eccellenza, girone A, per la stagione 2020/2021.

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 22 luglio presso il porto di Capo d'Orlando. Gambino è stato votato da un nutrito gruppo di giornalisti sportivi della Sicilia.

La Presidente dell'Akragas, Sonia Giordano, si congratula con Gambino. "Siamo felici che Beppe ha vinto il premio con la maglia dell'Akragas dichiara -. Nonostante una stagione difficile e travagliata, il nostro capitano ha disputato un campionato importante e con l'aiuto dei compagni è riuscito a realizzare tanti gol. Gli auguro di continuare a fare così bene anche nelle prossime stagioni".

Il centravanti agrigentino ha realizzato 5 reti in 7 partite prima della sospensione del campionato. Successivamente ha messo a segno 8 reti in 13 partite tra regular season e play off del nuovo campionato di Eccellenza.

