Calcio a 5, il portiere ennese Lo Pinzino va al Canicattì

Si rafforza il Canicattì 5. La società del presidente Vincenzo Urso, che milita nella serie B nazionale di futsal, ha chiuso l’accordo con Stefano Lo Pinzino, portiere di categoria superiore ed esperienza da vendere, classe 1989, ennese.

Lo Pinzino ha iniziato col settore giovanile dell’ennese, da lì il passo è breve, nel 2012-2013 esordio in C1 con la prima squadra, nella stagione successiva sempre a Enna vince la Coppa Italia e l’anno dopo passa alla Nissa in C1, per vince il campionato. Nel 2015-2016 gioca in B conquistando un’altra Coppa Italia.

Tra le altre maglie indossate in passato c’è quella di Melilli, Pesaro Fano e il ritorno nel 2019 alla Nissa. Lo Pinzino non ha avuto dubbi nello sposare il progetto biancorosso nonostante la corte di altre squadre di categorie superiori Altro importante arrivo quello del laterale Alessandro Cillari, prelevato in prestito dall’Akragas Futsal del presidente Beppe Paradisi fino a fine stagione. Cillari, classe 2002, giovane con enormi margini di migliramento ritrova mister Castiglione suo allenatore nelle due stagioni in B con i Giganti.

