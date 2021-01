Serie D in attesa e l'Akragas spera nella ripresa, il presidente della LND Sibilia: "Vogliamo ripartire"

Riparte il calcio dilettantistico e l'Akragas spera in un 2021 diverso. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, nel consueto comunicato di fine anno ha ricordato che, ad oggi, "il 15 gennaio è la data fissata per il termine di efficacia delle attuali restrizioni all’attività sportiva che, nel nostro ambito, ha significato la sospensione di tutti i campionati a livello regionale".

"L’auspicio, virus permettendo, è che dall’inizio del 2021 sia finalmente possibile ripartire in modo definitivo, per poi mettere in atto tutte le misure necessarie per portare a compimento la stagione. E anche stavolta - continua -, come avvenuto in quella precedente, serviranno grande senso di responsabilità e tanta razionalità, da parte di tutti".

© Riproduzione riservata