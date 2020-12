Arbitri, Drago presidente con l’80% delle preferenze

Gero Drago continuerà a guidare la sezione Aia Ulisse Arancio per i prossimi quattro anni. L’assemblea sezionale lo ha confermato presidente degli arbitri di calcio con l’80% dei voti validi. «Una straordinaria e netta maggioranza - spiega la sezione Aia - gli arbitri agrigentini hanno scelto la loro guida, nel solco della continuità arbitrale, etica e morale».

Negli ultimi anni, la sezione Aia i è contraddistinta per una particolare attenzione ai principi che fondano l’associazione stessa e che il presidente ha voluto assolutamente porre al centro del suo operato e della sua nuova rielezione. Mai come oggi la sezione di Agrigento è risultata così compatta nella scelta della sua guida, contraddistinta da un presidente coraggioso e tenace, da un direttivo che si è dimostrato all’altezza del suo ruolo. Drago in questi anni ha voluto mettere al centro della sua azione il reclutamento e la formazione di tanti nuovi arbitri, giovani e talentuosi che saranno il futuro della sezione di Agrigento, nonché ha valorizzato gli arbitri più esperti, nella guida delle nuove leve.

