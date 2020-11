Arbitri, corso online per trenta giovani di Agrigento

Si è svolta la quarta lezione del corso on line per arbitri di calcio, stagione sportiva 2020/21 organizzato dalla sezione Aia «Ulisse Arancio» di Agrigento.

Sessione che ha visto la partecipazione di diversi giovani (più di 30) appartenenti a diversi comuni della provincia che con entusiasmo stanno affrontando il percorso formativo che li porterà, nel nuovo anno a diventare arbitri di calcio della Figc. Nella quarta lezione, supervisionata dal presidente provinciale Gero Drago e dal vice presidente e arbitro della Can C Antonino Costanza, sono state illustrate le regole dalla sesta alla decima con l’ausilio di video e slides messe a disposizione dal settore tecnico nazionale dell’Aia.

Il corso è articolato in due incontri settimanali (durante le ore serali) della durata di circa due ore ciascuno per circa due mesi. «Durante questi mesi – commenta il presidente Drago - si alterneranno nella formazione i colleghi appartenenti a tutte le categorie per fornire ai futuri arbitri una preparazione adeguata».

