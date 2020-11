Il Licata è diventato "grande", Campanella: "Avanti così"

L’avvio di campionato incerto è ormai alle spalle in casa del Licata, che adesso è a quota 12 punti in classifica dopo sei partite. La mano di Giovanni Campanella, tecnico etneo di grande esperienza e alla sua quarta stagione sulla panchina gialloblù, si comincia a vedere e peccato che il torneo si sia fermato.

La compagine licatese si è allenata fino a sabato mattina e successivamente l’allenatore ha concesso un paio di giorni di riposo ai propri atleti che la settimana precedente avevano disputato due gare, vincendole entrambe, contro Dattilo e Paternò.

Capitan Maltese e compagni si rivedranno in sede domani pomeriggio per riprendere gli allenamenti e allaa maniera continueranno fino a qu stessando non arriveranno nuove disposizioni.

