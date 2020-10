Akragas, dal Dattilo Noir arriva Seckan

Colpo di mercato per l'Akragas. Dal Dattilo Noir arriva Sarjo Mario Seckan, attaccante gambiano abituato alla "doppia cifra". Un giocatore che vanta trascorsi in serie D con Gela ed Acireale ed in Eccellenza anche con le maglie di Folgore Selinunte e Canicattì.

Intanto c'è attesa per Akragas-Sancataldese, considerata la gara di cartello della quinta giornata del campionato di Eccellenza, girone A. I biancazzurri guidano la classifica a punteggio pieno in condominio con il Canicattì mentre i verdeamaranto seguono a due lunghezze.

