Brutta sconfitta per il Licata, Campanella corre ai ripari: "Difesa da rivedere"

Brutto scivolone esterno per il Licata, formazione di calcio che milita nel torneo di serie D, che lontano dal Liotta non sa più vincere. La squadra gialloblù, allenata da mister Giovanni Campanella, si presentava a Biancavilla da capolista, ma alla fine ha subito una sconfitta per 2 a 0 e deve dire grazie a Totò Di Carlo, al suo esordio tra i pali della porta del Licata, se la sconfitta non ha assunto proporzioni più pesanti. Il portiere licatese, infatti, in più di una occasione ha dimostrato il proprio valore anche se alla fine ha raccolto per due volte la sfera in fondo al sacco.

"Avevamo iniziato bene, commenta mister Giovanni Campanella, ed abbiamo subito una rete su nostro errore. Nella ripresa non abbiamo saputo reagire, non abbiamo giocato bene ed è arrivato il secondo gol del Biancavilla, per cui adesso, dobbiamo lavorare sodo ed operare qualche ritocco all’attuale rosa e nei prossimi giorni ne parlerò con la dirigenza".

Un Campanella rabbuiato ma determinato e che ieri si è fatto sentire nel chiuso degli spogliatoi del Liotta alla ripresa degli allenamenti. Il tecnico etneo, del resto, ha sempre dimostrato di avere carattere e di sapere il fatto suo ed anche in questa occasione non si tira certo indietro.

Domenica il Licata dovrebbe affrontare il Paternò, condizionale d’obbligo, visto che domenica scorsa la compagine catanese non ha giocato per la positività al Covid di alcuni suoi tesserati.

