Cannavò è da record e il Licata si rilancia

Vittoria di rigore per il Licata che in un clima surreale, la gara si è giocata a porte chiuse come previsto dall’attuale normativa anti-covid, ha superato per 2-0 il Roccella con una doppietta di Antonino Cannavò.

L’attaccante licatese, nella speciale classifica dei marcatori gialloblu, ha toccato quota 68 eguagliando il record che apparteneva al licatese Ninni Parla.

