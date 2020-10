Akragas, il tecnico Di Gaetano: "Imporremo il nostro gioco"

Dopo il rinvio della partita contro il Casteltermini, per un presunto caso covid in casa granata rivelatosi fortunatamente negativo, l’Akragas torna in campo allo stadio Esseneto di Agrigento per la terza giornata di campionato. Lo farà questo pomeriggio, in anticipo rispetto al programma per motivi di ordine pubblico, vista il concomitante appuntamento con l’arrivo in città della seconda tappa del Giro d’Italia. Sarà di scena il Marsala di mister Giuseppe Tortora, reduce dalla sconfitta casalinga partita dalla Parmonval.

Una sfida tra squadre che, anche secondo il tecnico biancazzurro meriterebbero palcoscenici migliori: "È proprio così - dice Di Gaetano - perché stiamo parlando di due città gloriose e non solo calcisticamente. Noi abbiamo preparato la partita come sempre, con la giusta attenzione, speriamo di riuscire ad imporre il nostro gioco facendo attenzione alle loro iniziative. I ragazzi sono tutti abili e arruolati. Dovrò solo scegliere che schierare dall’inizio, spero di non sbagliare".

