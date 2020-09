Canicattì-Sciacca, la sfida a distanza di ventisette anni

Primo derby stagionale per il Canicattì che ospita oggi i cugini dell'Unit as Sciacca, società neo promossa nel girone A del campionato di Eccellenza. Una sfida che manca da 27 anni. Il tecnico del Canicattì, Pippetto Romano non nasconde le preoccupazioni della vigilia: "Si affronta una gara contro una squadra che annovera in organico dei buoni calciatori - dice - la maggior parte esperti nella categoria. Da parte nostra ci deve essere grande motivazione e continuare quello che abbiamo fatto domenica scorsa, sia come espressione di gioco e anche del risultato ma con la massima l’umiltà rispettando il valore dell’avversario".

L'articolo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

