Scontri tra tifosi a Favara, disposti 8 provvedimenti Daspo

In seguito alle indagini svolte dalla Digos in merito agli scontri tra tifosi avvenuti l'1 marzo scorso presso lo stadio Bruccoleri di Favara, in occasione dell'incontro calcistico tra la Usd Pro Favara e la Asd Akragas 2018, il questore ha emanato 8 provvedimenti Daspo. Tra i tifosi destinatari del provvedimento anche due minori che si sono resi responsabili di gesti di violenza.

In particolare sono 5 i tifosi del Pro Favara e 3 dell'Akragas a essere stati raggiunti dal divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Un 38enne già sottoposto a precedente Daspo non potrà accedere agli impianti sportivi dove si svolgono manifestazioni di calcio per otto anni; un 34enne, già sottoposto a Daspo, non potrà accedere per la durata di nove anni, con prescrizione di presentazione; divieto di accesso per la durata di 10 anni per un 26enne di Agrigento, già sottoposto a precedenti Daspo. Quattro anni invece per un 32enne e due 22enni, tutti con prescrizione di presentazione.

© Riproduzione riservata