Coppa Italia d'Eccellenza, Casteltermini pronto: c’è subito l’Akragas

Si avvicina il giorno dell’esordio in Coppa Italia d’Eccellenza per Casteltermini, Canicattì e Pro Favara.

E sarà subito derby: primo banco di prova, per il Casteltermini allenato da Pino La Bianca, neo promossa nel massimo campionato regionale, contro l’Akragas.

Il Direttore sportivo, Antonio Messinese è stato protagonista di una campagna acquisti molto intensa. Ed anche nelle ultime ore non si è risparmiato affatto: la società ha infatti ufficializzato l’arrivo del fortissimo attaccante Ibra Bamba. Di nazionalità ivoriana, Classe 2000, arriva dal Troina, squadra che milita in Serie D. Ha anche vestito la maglia del Paternò in Eccellenza. Molto veloce, tatticamente ineccepibile e tecnicamente perfetto va a rinforzare il reparto offensivo granata. Cercato da tanti club, ha scelto il progetto Casteltermini.

