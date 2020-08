Canicattì raggiunge l’accordo Arriva l’attaccante Koné

Alla ripresa della preparazione atletica, dopo il ponte di Ferragosto, si è subito registrata una novità in casa Canicattì calcio, società che affronterà per la quarta stagione consecutiva il campionato di Eccellenza Sicilia, nel girone A.

La dirigenza ha raggiunto l’accordo con l’attaccante Amadou Konè, classe 2000, originario del Mali. Giocatore alto 1,77, in Italia lo scorso campionato ha indossato la maglia del Mazara mentre in precedenza in Lombardia era stato tesserato per il Calvairate Milano in Eccellenza, realizzando 15 reti. L’anno precedente aveva militato nel campionato di Promozione indossando la maglia del Real Melegnano, segnando 24 gol. Il giocatore si è aggregato ai nuovi compagni agli ordini dello staff tecnico di mister Pippo Romano.

