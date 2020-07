Licata in maglia... rossoblù Arrivano Fernandez e Saba

Altro importante colpo di mercato per il Licata, che per il prossimo campionato di Serie D si è assicurato le prestazioni di Lautaro Fernandez, attaccante ex del Troina, dove nella passata stagione ha disputato 25 gare, realizzando sette marcature.

Si tratta di un giocatore eclettico, che può essere impiegato sia da seconda punta che da punta centrale e che sarà una valida spalla per il bomber Antonio Cannavò, rimasto in riva al Salso, grazie alla sua riconferma, decisa in accordo con il club.

Nei prossimi giorni è attesa anche la firma del centrocampista centrale Alfredo Saba.

L'articolo di Giuseppe Alesci sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE