La Pro Favara gioca per la serie D, presentato l'allenatore Luca Cavallo

Non ci sono più indugi, l’obiettivo della Pro Favara è quello di puntare alla serie D. È stato annunciato ieri nel corso della presentazione alla città dell'allenatore Luca Cavallo, tecnico di origine ligure con 26 presenze in serie A nel Genoa e 260 in B, quando calcava i l’erba degli stadi.

Non a caso l’evento è stato caratterizzato dalla presenza del sindaco Anna Alba e dell’assessore allo Sport Miriam Mignemi, anche loro entusiaste dagli impegni che stanno prendendo i dirigenti i quali, già da ora, si stanno sobbarcando le spese per rimettere a nuovo gli spogliatoi dello stadio Bruccoleri e per dotare di seggiolini gli spalti.

L'articolo di Umberto Re nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

