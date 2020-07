Tris del Licata, ingaggiati Dall’Oglio, Kouame e Kamara

Inizia a prendere forma il Licata di mister Davide Boncore, formazione di calcio che milita nel campionato di serie D.

La dirigenza, con in testa il patron Enrico Massimino, dopo le riconferme del bomber Antonio Cannavò e del capitano Totò Maltese, ha piazzato altri importanti colpi di mercato. Il pezzo più pregiato, in questa fase, è Maurizio Dall’Oglio, arcigno difensore di trenta anni proveniente dal Casarano ma che in passato ha indossato le maglie del Messina e dell’Igea Virtus.

L'articolo di Giuseppe Alesci nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

