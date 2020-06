Licata, quattro allenatori in lizza per la panchina

Si avvicina la data per l'annuncio del nuovo allenatore del Licata. Il patron Enrico Massimino aveva infatti fissato la data a metà giugno. I papabili per la panchina sono quattro: Pippo Romano, Domenico Giampà, Danilo Rufini e Davide Boncore, tecnico palermitano che nella passata stagione è stato sulla panchina del Troina.

«Nei prossimi giorni, ha commentato Massimino, torneremo a riunirci per fare un bilancio della passata stagione e per programmare la nuova anche in virtù delle ultime novità, non ultima la sostituzione di mister Campanella.

Dovremo discutere anche delle novità che sono arrivate dal consiglio comunale dove è stata deliberata la possibilità di modificare la concessione dello stadio».

Intanto arrivano richieste per i calciatori dalle categorie superiori come il bomber della serie D Antonio Cannavò e Roberto Convitto. Richieste arrivano anche per Diaby.

