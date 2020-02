È qui la festa, a Licata ancora si gongola

Si respira ancora aria di festa in riva al Salso dove, domenica pomeriggio, il Licata di mister Giovanni Campanella, ha battuto con un netto 2 a 0 la capolista Palermo. Una vittoria sofferta ma meritata per la squadra gialloblu' che non si è risparmiata al cospetto di un avversario che puntava a fare risultato anche a Licata.

Così non è stato e capitan Salvatore Maltese e compagni hanno ripagato i propri tifosi con una prestazione impeccabile. «Ci godiamo questa vittoria - commenta Enrico Massimino, patron del Licata - ancora per qualche giorno, ma quel che più rimane impresso è la grande cornice di pubblico che dimostra, per chi ne avesse bisogno, che in questa piazza si può fare il calcio che conta. Io - continua il patron licatese - è da quando sono arrivato a Licata che sostengo che questa città e questa tifoseria meritano di tornare a giocare in altre categorie».

Nella sfida contro il Palermo, al termine del match, un gesto inusuale, che non si vede spesso da parte di un dirigente nei confronti dei tifosi.

